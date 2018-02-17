Yıldırım: Suriye'de birçok ülkenin silahı internetten satılıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansında soruları yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin soruları yanıtlayan Yıldırım, "Biz hiçbir ülkeyle savaşmıyoruz. Suriye'de bir savaş yok. Sadece terörle mücadele var. Bunu da sadece Türkiye yapmıyor, 62 koalisyon ülkesi yapıyor. Rusya, İran, Türkiye yapıyor. Biz NATO'nun bir parçasıyız, koalisyonun içindeyiz, hava desteği veriyoruz, NATO'da üslerimiz vasıtasıyla oradaki operasyonlara yardımcı oluyoruz. Olayı başka bir yöne çekmenin anlamı yok. Ha bir ülke bize düşmanlık yapar, savaş yapmaya da karar verirse onu da tabii karşılıksız bırakmayız, böyle bir şey istemeyiz ama" dedi.

"Suriye'de silahlar internet üzerinden satılıyor"

"Biz terör örgütlerine Osmanlı tokadını vurduk. PKK'nın belini kırdık. Ama karşımıza başka bir isimle çıktılar. Çıkarken de yalnız başına çıkmadılar" diyerek konuşmasına devam eden Yıldırım, "Maalesef ABD, Rusya ve başka ülkelerin silahlarını gayri meşru yollardan ya da doğrudan temin ederek insanlara karşı kullandılar. Siz biliyor musunuz, Suriye'de birçok ülkenin silahı internet üzerinden satılıyor ve terör örgütleri bunu satın alıyor. Bu nasıl terörle mücadeledir? Bunun cevabını birisi vermeli" ifadelerini kullandı.

"Yargı sürecini kısaltmak işimiz"

Türkiye'deki Deniz Yücel ve diğer davalarla ilgili de bilgi veren Yıldırım şunları söyledi:

"Türkiye bir hukuk devleti. Tıpkı Almanya gibi, ABD gibi. Kimsenin bir başka ülkenin hukuk devletini sorgulama hakkı yoktur. Almanya'da Türk vatandaşı 3063 tutuklu, hükümlü var. Niye bunlar içeride? Belli ki bir suçla suçlanıyorlar. Bizim istediğimiz, bunların davalarının görülmesi ve haklarında karar verilmesi. Bize düşen görev yargıyı rahat bırakmak ve kararını vermesini sağlamak. Burada süreçler ağır gidiyorsa süreçleri hızlandıracak yasal düzenlemeleri yapabiliriz. Bunu yapmak bizim işimiz. Parlamentoyu çalıştırmak, yargı süreçlerini kısaltmak bizim görevizmiz. 2016'da biz darbe ile karşı kaşıya kaldık. 251 vatandaşımızı kaybettik. Bunu kendi uçaklarımızla, tanklarımızla yaptılar. Bu terör örgütü bugün korunuyor. Bu talimatları veren terör örgütünün başı hakkında bir hukuki süreç başlatılmadı."

"Dostlarımızın empati yapmasını diliyoruz"

"Burada bulunanların meclisi bombalansa, cumhurbaşkanı, başbakanı öldürülmeye kalkılsa nasıl karşılardınız" diye soran Yıldırım, "Biz ülkemizin, insanımızın güvenliği için gereken her türlü tedbiri alıyoruz. Demokrasimizi daha da güçlendireceğiz. Hukuk devleti uygulamalarımızı daha da güçlendireceğiz. İntikam duygusuyla değil adalet duygusuyla bu işlere çözüm bulacağız. Dostlarımızın değerlendirme yaparken empati yapmasını diliyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.