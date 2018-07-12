Yıldırım TBMM Başkanı seçildi

12 Temmuz 2018

TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oy alarak TBMM Başkanı seçildi.

Genel Kurul, TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

Meclis Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı. TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 331, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 134, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4 oy aldı. 4 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için 2. tur oylamaya geçildi. 2. tur oylamasında Yıldırım 338, Toprak 131 oy aldı. Meclis başkanlığı için 3. tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda yeterli çoğunluğu alan Binali Yıldırım TBMM Başkanlığına seçildi.

Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 584 milletvekili katıldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım 335 oy, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak 135 oy, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63 oy, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40 oy, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı.

Buna göre, Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

Yıldırım seçimden sonra yaptığı konuşmada, "Oy veren ya da vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini isterim." dedi.

Vekillerden eleştiri

Öte yandan seçim öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tutuklu olan iki milletvekilinin oy kullanamayacağını belirterek, "Böyle Meclislere 'ayıplı Meclis' denir. Bu konuyla ilgili Başkanlığın bir değerlendirme yapması gerekir." dedi.

Altay, TBMM'ye bağlı Milli Sarayların Cumhurbaşkanlığına bağlandığını anımsatarak, bu konuda diğer siyasi partilerin görüşlerini merak ettiklerini dile getirdi. Altay, "Milli Sarayların Beştepeye bağlanması, benim için utançtır, ayıptır, zuldür." diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin, TEDAŞ misafirhanesinden, eşyalarıyla birlikte "sokağa atıldığını" savunarak, bu konunun takipçisi olacaklarını, TEDAŞ Genel Müdürü'nün istifasını istediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamunun tasarrufunda olan bütün taşınmazların maliye hazinesine ait olduğunu anımsattı.

Muş, "Bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. TBMM'nin sahibi de Külliyenin sahibi de millettir. Bunun farklı bir tartışmaya çekilmesi doğru değil. İhtiyaçlar dönem dönem gözden geçirilir." dedi.

Kendilerinin de bütün milletvekillerinin yemin etmesini arzu ettiklerini belirten Muş, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Yapılan bütün uygulamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır." ifadesini kullandı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu ayırt edilmeden en az 8372 Boşnakın katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliliğini korumaktadır. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede bu soykırımın yaşanmış olmasından, uluslararası örgütler ile devletler tarafından alınması gereken dersler vardır. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyor, bu soykırımın faillerini lanetliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurulda daha sonra Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Buna göre, Genel Kurul, bugün, TBMM Başkanlık seçiminin tamamlanmasına kadar çalışmalarını sürdürecek. Genel Kurul, yarın da saat 15.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.

Kaynak: AA