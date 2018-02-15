Yıldırım: Tek tarafın mutlu olduğu ticaretten hayır gelmez

15 Şubat 2018

Geçtiğimiz gün Belarus'a giden Başbakan Binali Yıldırım, burada temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

Belarus-Türkiye İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Yıldırım, "'Belarus'un avantajlı Türkiye'nin avantajlı olduğu alanlar var. Bu ikisi birleştirildiğinide ortaya ciddi bir sinerji doğacak. 1 milyar dolara yaklaşan ciddi bir ticaretimiz var. Potansiyel bununla sınırlı değil. Bizim görevimiz sizin işinizi kolaylaştırmak sorunlarınız varsa bu sorunlarınızı çözmek. Biz bunu yapacağız siz de sonuçlarını alacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Belirli alanlarda şimdiden daha işbirlikleri başlamış. Türkiye otomotivde bugün ihracatının en büyük kalemini oluşturuyor. Otomotiv yan sanayiyi destekleyecek yatırımları Türkiye gerçekleştirebilir" diyen Yıldırım, "Hava trafiğini daha da artırmak lazım. İki ülke arasında mutlaka her gün sefer olmalı. Belarus-Türkiye ilişkilerinde kazan kazan esasına göre işlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Tek taraflı bir kazancın geleceği olmaz. Tek tarafın mutlu olduğu bir ticaretten de hayır gelmez" ifadelerini kullandı.

Belarus ile Türkiye arasında ikili anlamda hiçbir sorunun bulunmadığını belirten Yıldırım, "Belarus'ta en son 15 Temmuz darbe girişiminde çok büyük dostluk gördük. Anında bu darbeye karşı Türkiye'nin yanında yer aldı. Bu terör örgütünün ülkedeki faaliyetlerine son verdiler" şeklinde konuştu.