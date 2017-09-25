Yıldırım: TEOG yerine üç alternatif belirlendi

25 Eylül 2017

Televizyonların ortak yayınında, medya temsilcilerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"TEOG konusu başından beri yanlış anlaşılıyor. TEOG bir sistem değil, bir sistem değişikliği yok" diyen Yıldırım, "TEOG bir yarışa döndü. TEOG kalkınca öğrenciler büyük bir bayram havasında. Öğrenci psikolojisi bu, hiçbir öğrenci sınavı sevmez. Ancak sınav olmadan gelişme olmaz, öğrenme olmaz" dedi.

Bu sene uygulanmayacak olan TEOG'un yerine Milli Eğitim Bakanlığının 3 alternatifli bir çözüm üzerinde çalıştığını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birinci yöntem, her lisenin kendi sınavını yapması. İkinci yöntem, ortaokul sertifikasyon sistemi. Üçüncü yöntem de ortaokul bazlı yerleştirme. Burada ağırlıklı olarak adrese dayalı kayıt sistemi, yüzde 50'si belki toplam öğrencilerin. Bir kısım okullar da ortaokul mezuniyet ortalamasını arayabilir. Bir, hiç bir şey aramayanlar var, adresi en yakın olan gidip kaydolacak. Bazı okullar diyebilir ki 'Ben ortaokul mezuniyet ortalaması' arayacağım. Bir de bazı okullar, kendi sınavını yapar, kendi sınavını yapar ama o sınavın mutlaka Bakanlığın gözetiminde olması lazım."

Yıldırım, TEOG'un kaldırılmasının ardından oluşan belirsizliğin bir ay içerisinde giderileceğini de söyledi.

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Kaynak: AA