Yıldırım: Uyum yasası teklifi haftaya Meclis'te

20 Nisan 2018

Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da cuma namazı çıkışında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

8-10 maddelik uyum yasaları teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'te olacağını bildiren Yıldırım, "100 bin imza ile aday için noter zorunluluğu yok. Kimlik bilgileri ile aday için imza verebilecekler. Vatandaşın adaya rızası olması lazım. Gelen teklifte bunlar yer alacak. Seçim kanunlarındaki teknik düzenlemeler uyum düzenlemeleri" dedi.

Yıldırım, Yunanistan'ın darbecileri serbest bırakmasını değerlendiren kararla alakalı da, "Yunanistan bizim komşumuz, bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Öyle davranmalı. Aktif olarak darbeye katılmış FETÖ örgüt üyelerinin korunması kabul edilemez. Son zamanlarda malesef FETÖ suçluları Yunanistan'ın güvenli bir barınak olarak görmeye başladı. Bu da ilişkilere zarar veriyor. İade çağrımızı tekrarlıyoruz. FETÖ suçlularının ilişkileri olumsuz etkilemesini arzu etmeyiz" şeklinde yorumladı.

ABD'nin erken seçim açıklamasına tepki gösteren Yıldırım, "ABD kendi işine baksın, bir buçuk yıl geçti seçimlerinin üzerinde. Usulsüzlük tartışmaları hala bitmedi. Seçim görmek istiyorlarsa Türkiye'ye gelsinler" ifadelerini kullandı.

Dünkü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan Şenol Güneş içinse, "Yapılan saldırıyı kınıyorum. Dostluğa uyan bir şey değildir. Geçmiş olsun diyorum. Maç takımlar arasında olağan bir şeydir" diye konuştu.