Yıldırım: Zaman kucaklaşma zamanı
Başbakan Yıldırım, YSK'nın seçim sonuçlarını açıklaması sonrası, "7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır. Zaman kucaklaşma zamanıdır" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığını duyurmasının ardından konuşma yaptı.
Yıldırım, "Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir" dedi. Yıldırım, "7'den 77'ye Türkiye vatandaşlarının hukuku güvence altındadır. Zaman kucaklaşma zamanıdır" şeklinde konuştu.
Yıldırım şunları söyledi: "Bu seçimin kaybedeni yoktur. Bütün vatandaşlarımız emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisi ile daha sağlam temellere oturmuş Türkiye olarak yoluna devam edecektir."