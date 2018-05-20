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Yıldırım: Zulümle abat olunmaz

Başbakan Yıldırım, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz." dedi.

Yıldırım: Zulümle abat olunmaz
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Başbakan Binali Yıldırım, Diyarbakır'da düzenlenen Büyük Kudüs Mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki katliamına ilişkin, "Ey mukaddesat bilmeyen,ey peygamber hatırası dinlemeyen zalimler, biliniz ki zulümle abat olunmaz." dedi.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hiçbir şeytani örgüt bu ülkenin analarına bir daha gözyaşı döktüremeyecek. Hiçbir şeytani şebeke bu ülkenin çocuklarını dağa çıkaramayacak. Bütün vatandaşlarımızın hukukuna sımsıkı sahip çıkacağız."

Kaynak: AA

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