Yıldırım'dan Danimarka Başbakanı'na: Sen kimsin?

21 Ekim 2017

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamaların ardı ardına geldiğini belirterek, "Dün, Avrupa Birliği'nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. 'Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek?' Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir. Türkiye geçmişinden aldığı, medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla muasır medeniyet seviyesine yürüyor. Türkiye'ye hiçbir ülke ayar veremez." dedi.

Başbakan Yıldırım, Yakup Kılıç Spor Salonu'nda "Millete Hizmet Yolunda Kutlu Yürüyüşe Devam" sloganıyla düzenlenen AK Parti Elazığ 6. Olağan Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşma yaptı.

Son 15 yılda milli gelirin üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye satın alma gücüne göre, dünyanın 13'üncü büyük ekonomisine sahip. İnşallah önümüzdeki yıllarda da ülkemizi bölgenin parlayan yıldızı yapmaya kararlıyız. Artık ülkemizde vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakıyor. Ülkemizin büyümesini, güçlenmesini istemeyenlere karşı mücadelemiz ilk günkü kararlılıkla sürecek. Hedef, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkartmak, bütün enerjimizi ve gücümüzü gençlerimizin, milletimizin geleceği için harcamak.

Bugünlerde Türkiye aleyhinde açıklamalar ardı ardına geliyor. Dün, Avrupa Birliği'nden, Danimarka Başbakanı çıkmış abuk subuk laflar ediyor. 'Türkiye gözümüzün önünde Erdoğan rejimi altında eriyor, böyle Avrupa'ya nasıl girecek?' Sen kimsin? Senin Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanına söyleyecek lafın olabilir mi? Türkiye'nin rejimi demokrasidir, cumhuriyettir. Türkiye geçmişinden aldığı, medeniyetinden aldığı güçle emin adımlarla muasır medeniyet seviyesine yürüyor. Türkiye'ye hiçbir ülke ayar veremez."

"Avrupa Birliği, bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın"

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin kendi kararını kendisi verecek güçte olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupa Birliği, bize laf edeceğine kendi geleceğine baksın, gelecek vizyonuna karar versin. Kırk yıldır iki ileri bir geri. Ne yapıyorsunuz kardeşim? Karar verin. Türkiye'nin üyeliği önünde durmadan engel çıkartmaya çalışıyorsunuz. Asıl niyetiniz neyse onu söyleyin, zaman kaybettirmeyin. Şunu söyleyeyim, Türkiye'nin, Avrupa Birliği'ne üyelik yolundaki kararında bir değişiklik yok. Asıl olan Avrupa Birliği hangi yöne gidecek?

Avrupa Birliği, medeniyetleri buluşturan bir açılım mı yapacak, yoksa kendi dar çevresi içerisinde yoluna devam mı edecek? Türkiye'yi Avrupalı mı, Asyalı mı diye sorgulamak hiç kimsenin hakkı değildir. Türkiye, Avrupa'nın da merkezindedir, Asya'nın da merkezindedir, coğrafi olarak da kültür olarak da gelecek olarak da. Bunların derdi, Türkiye'yi uzun süre dışarıda tutmak. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, bunların taktığı çelmelere karşı Türkiye'nin kendi kararını kendi vermesi, kalkınmasını istikrarlı şekilde devam ettirmesi bunları rahatsız ediyor."

İslam düşmanlığı ve ırkçılığın, Avrupa'da yükselen bir değer olduğunu belirten Yıldırım, bunun gelecekte Avrupa'nın başını ağrıtacak en önemli konu olduğunu söyledi.

Başbakan Yıldırım, bu yüzden Türkiye'nin, "hoşgörünün, kardeşliğin, huzurun, barışın olduğu bir Avrupa istiyorsanız mutlaka ve mutlaka geniş düşünmeniz lazım, vizyonunuzu gözden geçirmeniz lazım." ifadesini kullandığını aktardı.

Kaynak: AA