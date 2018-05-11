Yıldırım'dan Ermenistan açıklaması
Başbakan Yıldırım Ermenistan Başbakanının Türkiye açıklaması için, "Bir görelim. Yıllardır hasmane tutum içinde. Bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yapılandırma paketi ile ilgili konuşan Yıldırım, "Meclis'te kabul edildi, Cumhurbaşkanı imzalayınca yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.
Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) yapılması gereken değişiklikler için hazırlanan yetki yasası tasarısını değerlendiren Yıldırım, "Tamamen anayasa çerçevesinde yapıldı o nedenle rahatız." dedi.
Ermenistan Başbakanı'nın açıklamaları
Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'yle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz sözünü değerlendiren Yıldırım, "Bir görelim. Yıllardır hasmane tutum içinde. Bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim" şeklinde konuştu.