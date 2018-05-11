Yıldırım'dan Ermenistan açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım Cuma namazı çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yapılandırma paketi ile ilgili konuşan Yıldırım, "Meclis'te kabul edildi, Cumhurbaşkanı imzalayınca yürürlüğe girecek" ifadesini kullandı.

Anayasa’da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla çeşitli kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde (KHK) yapılması gereken değişiklikler için hazırlanan yetki yasası tasarısını değerlendiren Yıldırım, "Tamamen anayasa çerçevesinde yapıldı o nedenle rahatız." dedi.

CHP'nin Yetki Kanunu'nu AYM'ye taşıma kararı için de Yıldırım, "Taşıyabilir tabii, CHP ilk defa Anayasa Mahkemesine gitmiyor, hakkıdır, gidebilir. Yaptığımız düzenleme, 16 Nisan halk oylaması sonucu anayasa değişikliğinin uygulanmasına yönelik, seçimden sonra ihtiyaç olan bir düzenlemedir. Tamamen Anayasa çerçevesinde yapılmıştır, o bakımdan rahatız." değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan Başbakanı'nın açıklamaları

Ermenistan'ın yeni Başbakanı Paşinyan'ın Türkiye'yle iyi ilişkiler içinde olmak istiyoruz sözünü değerlendiren Yıldırım, "Bir görelim. Yıllardır hasmane tutum içinde. Bu tutumdan vazgeçmek, yeni bir sayfa açmak istiyorsa bir görelim" şeklinde konuştu.