Yıldırım'dan İnce'ye TİKA eleştirisi

01 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Elazığ'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda halka hitap etti.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Ben Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nı (TİKA) kapatacağım' sözlerine tepki gösteren Yıldırım, "Yahu kardeşim TİKA dediğin kuruluş FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Ne yapıyor TİKA? Tarihi kültürel mirasımızı ihya ediyor, onarıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bayrağımızı dalgalandıran, garip gurebaya yardım eden, Türkiye'nin tanıtımını yapan bu kuruluşu da kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, buna bu millet müsaade etmez" dedi.

Elazığ'a stat müjdesi

"Elazığspor sahipsiz değildir bu bilinmelidir. Elazığspor'un sahibi benim. Elazığspor üzerinden ucuz siyaset yapanları da hemşehrilerim adına kınıyorum" diyerek sözlerine devam eden Yıldırım şunları söyledi:

"Elazığ'ı tekrar Süper Lig'de görmek için ne yapılması lazımsa yapacağız. 21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz, hayırlı, uğurlu olsun.''