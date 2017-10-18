Yıldırım'dan Kerkük için 'demografik yapı' uyarısı

18 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım TRT World Forum açılışında konuştu.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Suriye'de kalıcı bir ateşkesin temini için Rusya ve İran ile birlikte Astana sürecini başlattık. Bu kapsamda İdlib'te güvenliğin sağlanması için çalışmalara başladık.

Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde güvenliği temin etmek üzere attığı adımları destekliyoruz. Irak hükümetinin bu çabalarını desteklemek için hava sahamızı kapattık.

Irak hükümetinin, DEAŞ'tan aldığı Musul ve peşmergeden aldığı Kerkük'te demografik yapının aslına dönmesi noktasında çaba göstereceğini düşünüyoruz. Bölgenin istikrarı için demografik yapının bozulmaması çok önemli.

Hiç bir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin gösterdiği başarıyı gösteremedi. Yabancı savaşçıların gelişmiş ülkelerden gelmesinin üzerinde durmak gerekir. Oralardan kalkıp savaşmaya gidiliyorsa bu küresel adaletin sağlanamadığının göstergesidir.

Fırat Kalkanı ile 2 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ'tan tamamen temizledik. Fırat Kalkanı Harekatı ile 3 bin 600'ün üzerinde DEAŞ terör örgütü mensubunu etkisiz hale getirdik. 4 bin 500 DEAŞ terör örgütü elemanını tutukladık, cezaevine koyduk ve 50 binden fazla yabancı savaşçının ülkemiz üzerinden bölgeye geçmesine engel olduk.

Avrupa, Ortadoğu'daki gelişmeleri kendilerine yönelik bir göç ihtimali üzerinden izliyor. Bu anlayışla sorunları çözmek mümkün değil. Biz Suriyeli mülteciler için 30 milyar dolar harcadık. AB'den bize bu çalışmalar için sadece 700 milyon euro, BM'den ise 500 milyon dolar geldi.