Yıldırım'dan OHAL ve af açıklaması

08 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı.

Yıldırım, Avusturya'nın cami kapatma kararına ilişkin, "Fevkalade yanlış. Ne evrensel hukuk kurallarına ne AB değerlerine ne azınlıkların hukukuna sığacak karar. Böyle bir AB ülkesine, bu zihniyetteki yöneticilere AB nasıl emanet edilir? Bunu Avrupalıların takdirine bırakıyorum. Kendinden farklı düşünen, kendinden farklı inan insanlara tahammül gösteremeyenlerin Birliğin vizyonunu, hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya ne koyacaklar ben merak ediyorum." açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, olağanüstü hal konusunda da "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." diye konuştu.

"Saygı duyarız ama gündemimizde yok"

"Gündemimizde af yok" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"Sayın Bahçeli, bunu gündeme getirdi. Onlar ayrı siyasi parti, biz ayrı siyasi partiyiz. Buna saygı duyarız ama bizim gündemimizde yok. Bu kadar net. Seçimden sonra ne olur ne biter. Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda ortaya bir formül koymak, bir fikir ortaya koymak sağlıklı bir şey olmaz."

Yıldırım, "MHP'yi dışlamak diye bir şey söz konusu olamaz. MHP'nin de AK Parti'yi dışlaması diye bir şey olamaz. Çünkü biz beraber çıkmışız bu yola. AK Parti'de, MHP içinde bilgimiz dışında çok lokal bazı olumsuzluklar olabilir ama bunları genele yaymak ve genelde oluyormuş gibi düşünmemiz söz konusu değildir. Her mitingimizde Cumhur İttifakı'na vurgu yapıyoruz. Aramıza fitne sokmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

"Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir"

"Kuzey Irak'ta sınırın 30 kilometre derinliğinde, 300 kilometrekarelik alanda konuşlandık. Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir." ifadelerini kullanan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Amerikalıların PYD/YPG ile iş birliği yaparken bize söyledikleri şu, 'Bu bir tercih değil, mecburiyet' neyin mecburiyeti, orası soru işareti olmakla beraber, 'DEAŞ'ı yok etmek için mecbur kaldık' dediler. Bizce mecbur değillerdi. Ama onun artık önemi yok, geride kaldı. Şimdi DEAŞ bitti kardeşim. Bu adamların ne işi var orada silahlarla? Amerika bizim müttefikimizse, NATO da ortağımızsa yapacağı tek şey var, 'Hadi kardeşim verdik, güle güle işinize, verin silahları, oturun oturduğunuz yerde' bunun dışında bir tutum dostluğa sığmaz."

Yıldırım, Kandil harekatında İran ve Irak ile iş birliğinin olup olmayacağına ilişkin, "PKK herkese zarar veriyor. Herhangi bir sıkıntı yaşacağımızı zannetmiyorum." dedi.

Bedelli askerlik

Bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası olmadığını belirten Yıldırım, "Yeni yönetim gündeme alacaktır" dedi.

Yıldırım, kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına ilişkin "Bazı derecelendirme kuruluşları arka arkaya not düşürüyor, bankaların notunu düşürüyor, Türkiye'yi izlemeye alıyor. Böyle bir karar alma gündeminde, programında yok. Alelacele toplanıp karar alıyorlar, 'Nasıl Türkiye'de seçimlerin gidişatını etkileriz?' Etkileyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

"Geri kabul antlaşmasını iptal etmemiz söz konusu değil"

Başbakan Yıldırım, Yunanistan konusunda da "İkili geri kabul anlaşmasını, bu son karardan sonra, durdurduk. AB ile geri kabul antlaşmasını iptal etmemiz söz konusu değil." dedi.