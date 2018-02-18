Yıldırım’dan Osmanlı tokadı açıklaması

18 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara 6. Olağan İl Kongresine katıldı.

Ankara Spor Salonunda gerçekleşen kongrede partililere seslenen Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyen Amerikalı Korgeneral Paul Funk'a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık" sözlerinin Avrupa ziyaretinde kendisine sorulduğunu belirterek, “Zeytin Dalı Harekatı ile Güney sınırlarımıza vatandaşlarımıza yönelik tehditleri de bertaraf ediyoruz. Harekat planlandığı şekilde tüm hızıyla gidiyor. Avrupa’daydım, çeşitli temaslarda bulundum. Bana Osmanlı tokadını sordular. Cumhurbaşkanınız, Osmanlı tokadı atacak. Kime atıyor dediler. Dedim ki; gidin Fırat Kalkanına, gidin Afrin’e, Osmanlı tokadının nasıl atıldığını orada görürsünüz. Bu ülkenin birliğine, bağımsızlığına, kardeşliğine karşı kim olursa olsun Osmanlı tokadını en sert şekilde atarız. Mehmetçiğin, Afrin çevresinde oluşturduğu güvenli alanlar gittikçe ilerlemeye devam ediyor. Bin 600’ün üzerinde bugüne kadar terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Yıldırım konuşmanın devamında, "Terör örgütünün kirli oyunlarını bir bir deşifre ediyoruz. Sivil kıyafet giyerek, sivilleri kalkan olarak kullanan teröristlerin, Mehmetçiğin hassasiyetini kullanmaya çalıştığını bugün bütün dünya biliyor. 3,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapan, dünyanın vicdanı olan Türkiye’nin sivillere zarar vermemek için çalıştığını bütün dünya biliyor. Ama hiç kimse iyi niyetimizi kullanmaya kalkmasın. Bu kirli oyunları tek tek bozacağız. Terör örgütleri ve onların uzantılarıyla mücadelemiz bu bölgede, yurt içinde, yurt dışında bu terör belası son buluncaya kadar devam edecek. Teröre destek veren kanlı ellerin hepsini teker teker kıracağız. Dünyada ezilen mazlumların sesi olan bu ülkeyi karalamaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaklar. Bilsinler ki, Türkiye bu büyük ülke, bu aziz millet için koyduğumuz ne kadar hedef varsa Allah’ın izniyle hepsine teker teker ulaşacağız. Bu milleti tarih boyunca hiçbir güç haklı davasından çeviremedi, bundan sonra da çeviremeyecek.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA