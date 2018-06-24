Yıldırım'dan seçim sonrası ilk değerledirme

24 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım oy kullanma işleminin bitmesinin ardından konuştu.

Seçimleri değerlendiren Yıldırım, "Seçimler ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun. YSK'nın aylardan beri yaptığı hazırlıklar seçimin sukunet ve başarıyla geçmesinin sebebidir. YSK'nın üyelerine, sandıklarda görevli arkadaşlara, parti görevlilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki olayın sebebi 'husumet'

Erzurum'daki vatandaşların ölümünün seçimle ilgili olmadığını söyleyen Yıldırım, olayın sebebinin uzun süredir devam eden husumetle alakalı olduğunu belirtti.

Erzurum'ın Karaçoban ilçesinde, aralarında kan davası bulunan iki ailenin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaşınca birbirlerine girmişti. Çıkan silahlı çatışmada, İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile karşı taraftan 1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı.