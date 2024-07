Yıldız Sarayı'nın kapıları açılıyor

Takip Et

Yıldız Sarayı kompleksinin yaklaşık 6 yıl süren yenilenme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda söz alan Dr. Yasin Yıldız, Saray'ın ziyarete açılmasının Türkiye için tarihi bir önemi olduğunu belirtti ve giriş ücretleri konusunda bilgi verdi: "Milli Saraylara ait mekanlar ilk açıldığında belli bir süre ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Şu an burasıyla ilgili bir giriş ücreti tespit etmemiş durumdayız. Ama vatandaşlarımız için zaten her zaman bir müze kart kolaylığımız var. Malumunuz Milli Saraylara ait mekanlar müze kartla gezilebiliyor. Kompleks pazartesi dışında her gün ziyarete açık olacak" dedi.

Birçok kısım ilk defa ziyarete açılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 19 Temmuz'da açılacak Yıldız Sarayı, 20 Temmuz'dan itibaren ziyaretçileri kabul edecek.

Uzun yıllar devam eden restorasyon, konservasyon ve peyzaj çalışmaları tamamlanan Yıldız Sarayı'nda 'Büyük Mabeyn Köşkü', 'Çit Kasrı', 'Küçük Mabeyn Köşkü' ve 'Harem Dairesi' başta olmak üzere birçok yapı, tarihinde ilk kez ziyaretçiyle buluşacak. Osmanlı döneminde yabancı devlet adamlarının ağırlandığı Mabeyn Köşkü, yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı kabullerinde kullanılıyordu. Tarihte 'Hamid Bahçesi' olarak adlandırılan, bitki çeşitliliği, doğal nehir görünümündeki su yolu ve peyzaj tasarımıyla hayranlık uyandıran bahçe de açılış sonrası ziyaret edilebilecek.

Yıldız Albümleri'nden seçme eserler

İlk defa ziyarete açılacak yapılar arasında 'Limonluk', 'Hamam', 'III. Selim Çeşmesi', 'Ada Köşkü' ve 'Cihannüma Köşkü' de yer alıyor.

Kütüphane ve marangozhanenin yanı sıra Yıldız Albümleri'nden seçilen fotoğraflar da ilk defa tarih ve sanat meraklılarının ilgisine sunulacak. İlk defa görülecek yazma eserler arasında 'Muhibbi' mahlasıyla şiirler yazan Kanuni Sultan Süleyman'a ait divan, Matrakçı Nasuh'un, Kanuni'nin Irak seferini anlattığı kitap, Katip Çelebi'nin 'Cihannüma'sı ve ünlü hattatlara ait Kur'an-ı Kerim örnekleri yer alıyor.