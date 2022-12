Yılın en başarılı iş kitaplarını listenize ekleyin

Chip War (Çip Savaşı) Chris Miller

Dünyanın en kritik kaynağı olarak ortaya çıkan mikroçip teknolojisini kontrol etmek için ABD ve Çin’in giderek daha fazla çatışma halinde olduğu, on yıllardır süren savaşın destansı bir anlatımı. Mikroçiplerin yeni petrol, yani modern dünyanın bağlı olduğu kıt kaynak olduğunu öğrenince şaşırabilirsiniz. Bugün askeri, ekonomik ve jeopolitik güç bilgisayar çipleri üzerine kurulu. Füzelerden mikrodalgalara, akıllı telefonlardan borsaya kadar neredeyse her şey çiplerle çalışıyor. Yakın zamana kadar Amerika en hızlı çipleri tasarlayıp üretti ve 1 numaralı süper güç olarak liderliğini sürdürdü. Şimdi, Tayvan, Kore, Avrupa ve hepsinden önemlisi Çin'deki rakipleri tarafından baltalanan Amerika'nın üstünlüğü kayıyor. Kitap, her yıl petrol ithal etmeye harcadığından daha fazla parayı çip ithal etmeye harcayan Çin’in ABD’yi yakalamak için bir çip oluşturma girişimine milyarlar akıttığını ortaya koyuyor. Ekonomi tarihçisi Chris Miller, yarı iletkenin modern yaşamda nasıl kritik bir rol oynamaya başladığını, ABD’nin çip tasarımı ve üretiminde nasıl baskın hale geldiğini ve bu teknolojiyi askeri sistemlere uyguladığını açıklıyor. Amerika’nın Soğuk Savaş’taki zaferi ve küresel askeri hakimiyeti, bilgi işlem gücünü diğer herhangi bir güçten daha etkili bir şekilde kullanma becerisinden kaynaklanıyor. Ancak burada da Çin’in çip oluşturma hırsları ve askeri modernizasyonu el ele ilerleyerek yetişiyor. Amerika, çip oluşturma sürecinin temel bileşenlerinin elinden kayıp gitmesine izin vererek yalnızca dünya çapındaki bir çip kıtlığına değil, aynı zamanda boşluğu kapatmak için umutsuz bir süper güç düşmanıyla yeni bir Soğuk Savaş’a da katkıda bulundu.

Influence Empire: The Story of Tencent and China’s Tech Ambition Etki İmparatorluğu: Tecent ve Çin’in Teknoloji Hırsının Hikayesi Lulu Chen

2017’de Tencent olarak bilinen bir şirket, Facebook’u geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci şirketi oldu. Bu bir dönüm noktasıydı, Batı’da küresel teknoloji endüstrisini Silikon Vadisi prizmasından görmeye alışkın olanlar için bir uyandırma çağrısıydı.

Ancak Pasifik Okyanusu’nun karşısında yaşayan iki milyardan fazla insan için bu hiç de şaşırtıcı olmadı. Gizemli milyarder Pony Ma tarafından kurulan, hayatına basit bir metin mesajı operatörü olarak başlayan şirket, mesajlaşma ve alışverişi birleştiren İsviçre çakısı süper uygulaması WeChat’i hayal etme yolunda Çin’in en ikonik oyunlarından bazılarına yatırım yaptı ve yarattı. Ma’nın şirketi, Fortnite’tan Tesla’ya önemli isimlere yapılan milyarlarca dolarlık küresel yatırımlar ve bir sürü yeni şirket aracılığıyla, neredeyse benzersiz bir etki imparatorluğu kurmaya devam etti. İçeriden röportajlar ve özel ayrıntılarla dolu bu büyüleyici anlatıda Lulu Chen, Tencent'in Çin teknolojisinin altın çağını nasıl yarattığının hikayesini ortaya koyuyor ve Didi, Meituan ve Alibaba’nın dahil olduğu önemli savaşları araştırıyor. Kritik dönemeçleri ortaya koyarak Çin’de başarılı bir girişimci olmak için tam olarak ne gerektiğini sorguluyor.

Dead in the Water Suda Ölüm Matthew Campbell, Kit Chellel

Ödüllü gazeteciler Matthew Campbell ve Kit Chellel'den, büyük bir komplonun merkezinde yer alan bir gemi kaçırma olayının sürükleyici ve gerçek hikayesi. Temmuz 2011’de petrol tankeri Brillante Virtuoso, Somalili korsanlardan oluşan bir ekip saldırıp ateşe verdiğinde Aden Körfezi’nde sürükleniyordu. Ancak Lloyd’s of London için çalışan bir denizcilik araştırmacısı olan David Mockett, hasarlı gemiyi incelediğinde cevaplardan çok sorularla baş başa kalmıştı. Korsanlar gemiye nasıl bu kadar kolay girebilmişti? Ve eğer gemiyi kaçırıp pazarlık yapmak istiyorlarsa neden onu yok etmişlerdi? İncelemesinden kısa bir süre sonra David Mockett öldürüldü. Brillante’nin kaçırılması ve sonrasını farklı bir bakış açısıyla ele alan Dead in the Water uluslararası deniz taşımacılığının suçlu iç işleyişinin şok edici bir teşhiri. Ödüllü Bloomberg muhabirleri Matthew Campbell ve Kit Chellel’in 4 yılı aşkın bir süre devam eden araştırmalarının bir sonucu olan Dead in the Water, yeni küresel ekonominin bel kemiğindeki kanunsuz, eski dünya endüstrisinin karmaşık komplo ağını ortaya çıkarıyor.

“Araştırmacı gazeteciliğin bir zaferi.” Tom Wright, New York Times çok satan Milyar Dolarlık Balina’nın ortak yazarı

“Gerçekten şimdiye kadar okuduğum en heyecan verici, ürkütücü gerçek suç kitaplarından biri.” Nick Bilton, New York Times’ın en çok satan yazarı American Kingpin’in yazarı

The Power Law: Venture Capital and the Making of the New Future Güç Yasası: Risk Sermayesi ve Yeni Geleceği Oluşturmak Sebastian Mallaby

Efsanevi bir teknoloji risk sermayedarı, Sebastian Mallaby’ye olasılık dışı yenilikler söz konusu olduğunda, geleceğin tahmin edilemeyeceğini, yalnızca keşfedilebileceğini söyledi. Keşif girişimlerinin çoğunun başarısız olması risk sermayesi oyununun doğasında yer alır ancak çok azı diğer her şeyi fazlasıyla telafi edecek ölçekte başarılı olur. Bu aşırı başarı ve başarısızlık oranı risk sermayesini, tüm Silikon Vadisi'ni, teknoloji sektörünü ve dolayısıyla dünyayı yönlendiren güç yasasıdır. Güç Yasası kitabında Sebastian Mallaby, Sequoia, Kleiner Perkins, Accel, Benchmark ve Andreessen Horowitz’in yanı sıra Qiming ve Capital Today gibi Çinli ortaklıklardaki kilit figürler gibi tüm zamanların en ünlü risk sermayedarlarına ulaşarak sürükleyici bir karışım oluşturdu. Silikon Vadisi’nde ve dünya çapında teknoloji kuluçka tarihini ortaya çıkaran hikayeler ve analizler söz konusu. Apple'ın doğuşundaki hatalardan WeWork ve Uber’de kibiri besleyen risk sermayesi çığına kadar Silikon Vadisi tarihindeki en ikonik zaferler ve felaketlerden bazıları hakkındaki çıplak gerçek bu kitapla ortaya konuluyor. VC’lerin amansız rekabeti, girişimci-dahi idealine yönelik bir saplantı yaratırken “tek boynuzlu atlar” olarak görülen şirketlere bazen feci sonuçlarla karşılaşılmasına neden olacak derecede baş döndürücü güç veriyor. Ancak Mallaby’nin de belirttiği gibi Vadi’nin hemen dibinde öğrenmiş olan Çin’in büyüyen VC sektörü patlama yaşıyor ve üstelik Amerika’nın sahip olduğundan daha fazla kadın risk sermayedarına sahip. Yine de Silikon Vadisi, iş inovasyonunun en iyi inkübatörü olmaya devam ediyor. The Power Law, okurları VC’lerin oyununun içine derinlemesine sokarak kendi geleceğimizi onların gözünden düşünmemize yardımcı oluyor.

The Rise and Fall of the Neoliberal Order Neoliberal Düzenin Yükselişi ve Gerileyişi Gary Gerstle

Neoliberalizmin sağda Trumpizm güçlerine ve solda yeni bir ilericiliğe çarpmadan önce yaklaşık yarım yüzyıl boyunca Amerikan siyasetine nasıl hakim olduğuna dair kapsamlı bir analiz. 1970’lerin sonlarında Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’da başlayan neoliberalizme doğru çığır açan değişim dünyayı temelden değiştirdi. Bugün “neoliberal” kelimesi, serbest piyasa ilkelerini insanlar üzerinden ödüllendirmekten, dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkelerde ilerleyen özelleştirme programlarına kadar geniş bir politika yelpazesini kınamak için sıklıkla kullanılıyor. Elbette, neoliberalizm bir dizi endişe verici eğilime katkıda bulundu, bunlardan en önemlisi gelir eşitsizliğindeki artış oldu. Tarihçi Gary Gerstle Neoliberal Düzenin Yükselişi ve Düşüşü’nde 1970’lerde Amerika’da ortaya çıkan neoliberal düzenin kuralsızlaştırma fikirlerini kişisel özgürlüklerle, kozmopolitizmle ve küreselleşmenin herkes için artan refah vaadiyle birleştirdi. Gerstle, bu dünya görüşünün Amerika’da nasıl ortaya çıktığını ve dünyaya hakim olmak için nasıl büyüdüğünü izlemenin yanı sıra, Sovyetler Birliği ve komünist müttefiklerinin çöküşünün daha önce fark edilmeyen boyutunu araştırıyor. Son elli yılın kapsamlı bir yeniden yorumu olan bu kitap, neoliberalizm ideolojinin bir dönemin günlük yaşamına nasıl bu kadar nüfuz ettiğini aydınlatırken, Amerika belirsiz bir geleceğe girerken bu ideolojiden ve onun siyasi programlarından geriye ne kaldığını araştırıyor.

Flying Blind Kör Uçuş Peter Robison

Boeing, asırlık bir endüstri devidir. Ticari uçuşun ilk günlerinde, II. Dünya Savaşı bombalama görevlerinde ve aya inişlerde önemli bir rol oynadı. Uçak üreticisi, ABD ekonomisinin mihenk taşı ve modern hava yolculuğunun müthiş rutininde bir temel taşı olmaya devam ediyor. Ancak 2018 ve 2019’da Boeing 737 MAX 8’in iki kazası 346 kişinin ölümüne sebep oldu. Kazalar, şirket tarihindeki en büyük krize ve şimdiye kadarki en maliyetli kurumsal skandallardan birine yol açan şok edici bir görevi kötüye kullanma modelini ortaya çıkardı. Boeing’de işler nasıl bu kadar kötü gitmişti? Kör Uçuş, dünyayı şaşkına çeviren felaketlerin teşhiri. Boeing ve FAA’nın mevcut ve eski çalışanları, endüstri yöneticileri ve analistleri ve kazada ölenlerin yakınları ile yapılan özel röportajlardan yola çıkarak parçalanmış bir kurum kültürünün nasıl felakete yol açtığını ortaya koyuyor. Rekabeti alt etme ve üst düzey yöneticileri ödüllendirme yarışında Boeing’in testleri nasıl gözden kaçırdığını, gerçekçi olmayan son teslim tarihlerini karşılamaları için çalışanlara baskı yaptığını gösteriyor. Bir zamanlar değerli bir Amerikalı yenilikçi olan şirketin, hissedarlarını müşterilerinin, çalışanlarının ve topluluklarının önüne koyarak nasıl kâra takıntılı hale geldiğini inceliyor. Şirketin 90’ların sonlarında McDonnell Douglas ile olan önemli birleşmesi sırasında Boeing’i bir muhabir olarak anlatan Bloomberg araştırmacı gazeteci Peter Robison tarafından yazılan bu kitap, rotasından çıkan bir işin hikayesi.

Direct Doğrudan: Aracı Ekonominin Yükselişi ve Kaynağa Gitmenin Gücü Kathryn Judge

Finans uzmanı, hukuk profesörü Kathryn Judge, aracıların ekonominin kontrolünü geri kalanımızın pahasına ele geçirmesinin şaşırtıcı yollarını araştırıyor ve kontrolü nasıl yeniden kazanacağımız, daha fazla anlam bulacağımız ve ekonomiye katkıda bulunacağımız konusunda pratik rehberlik sağlıyor.

Son otuz yılda aracılar, dünya çapında malları hareket ettirebilen, ekonomiyi ve yaşamlarımızı dönüştüren karmaşık finans ve perakende imparatorlukları inşa ettiler. Aracılar sayesinde, benzeri görülmemiş derecede bir seçim ve rahatlığın tadını çıkarıyoruz. Ancak aracı ekonominin yükselişinin yüksek bir bedeli var. Direct'te , Columbia Üniversitesi hukuk profesörü Kathryn Judge, aşırı büyümüş aracıların nasıl modern kapitalizmin bel kemiği ve birçok sorunun nedeni haline geldiğini gösteriyor. Aracılar bugün insanların ne yaptıklarını, nasıl yatırım yaptıklarını ve ne tükettiklerini şekillendiriyor. İnsanları daha fazla ve daha pahalı ürünler almaya zorlamak için veri hazinelerini kullanıyorlar. Muazzam karlarını ve uzmanlıklarını milletvekillerine kulis yapmak için kullanıyorlar ve oyun alanını kendi lehlerine çeviriyorlar. Yargıç, on yıllık bir araştırmaya dayanarak nasıl karşılık verileceğini gösteriyor: Kaynağa gidin.

Disorder Bozukluk: 21. Yüzyılda Zor Zamanlar Helen Thompson

21. yüzyıl, güçlü bir jeopolitik, ekonomik ve demokratik şok dalgası getirdi. Bu dalgaların etkileri, merkez bankalarının 25 trilyon doların üzerinde yeni para yaratmasına yol açtı, yeni bir jeopolitik rekabet çağı getirdi. Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırdı, Avrupa Birliği’ni parçaladı ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eski siyasi fay hatlarını ortaya çıkardı. Kitap, bu mevcut siyasi etkilerin tarihini ortaya koyuyor. Biri jeopolitik, biri dünya ekonomisi ve biri batı demokrasileri hakkında olmak üzere üç tarihi dalgayı anlatıyor ve pandemiden önceki siyasi düzensizlik yıllarında her birindeki bozulmanın nasıl tek bir büyük hikayeye dönüştüğünü açıklıyor. Bu türbülansın ne kadarının fosil yakıt enerjilerinden ortaya çıkan sorunlardan kaynaklandığını gösteriyor ve yeşil geçiş gerçekleşirken uzun süredir devam eden çıkmazların neden enerji çeşitlerinin her zaman yerinde kalacağını açıklıyor.

Nomad Century Göçebe Yüzyıl: İklim Göçü Dünyamızı Nasıl Yeniden Şekillendirecek Gaia Vince

Sahil şeridi her yıl azalıyor. Orman yangınları ve kasırgalar genişleyen yıkım alanları bırakıyor. Çoğumuz iklim değişikliğinin suçlu olduğunu kabul ediyoruz, ancak bunun en büyük ve en güncel sonuçlarından biriyle yüz yüze olanların sayısı az: Dünyanın beşeri coğrafyasının tamamen yeniden şekillendirilmesi. Gaia Vince’in Nomad Century’nin başlarında işaret ettiği gibi , küresel göç son on yılda ikiye katlandı ve önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda milyarlarca kişinin yerinden edildiğini görme olasılığı söz konusu. Vince “Tam olarak ne oluyor” ve “Bu yeni büyük göç hepimizi nasıl yeniden şekillendirecek?” sorularını soruyor. Vince, halihazırda oyunda yaşanan değişikliklerin gıdalarımızı, şehirlerimizi, politikamızı ve çok daha fazlasını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.

Butler to the World Dünyaya Uşak: Oligarkların Okumanızı İstemediği Kitap Oliver Bulloug

Sahil şeridi her yıl azalıyor. Orman yangınları ve kasırgalar genişleyen yıkım alanları bırakıyor. Çoğumuz iklim değişikliğinin suçlu olduğunu kabul ediyoruz, ancak bunun en büyük ve en güncel sonuçlarından biriyle yüz yüze olanların sayısı az: Dünyanın beşeri coğrafyasının tamamen yeniden şekillendirilmesi. Gaia Vince’in Nomad Century’nin başlarında işaret ettiği gibi , küresel göç son on yılda ikiye katlandı ve önümüzdeki yıllarda gerçek anlamda milyarlarca kişinin yerinden edildiğini görme olasılığı söz konusu. Vince “Tam olarak ne oluyor” ve “Bu yeni büyük göç hepimizi nasıl yeniden şekillendirecek?” sorularını soruyor. Vince, halihazırda oyunda yaşanan değişikliklerin gıdalarımızı, şehirlerimizi, politikamızı ve çok daha fazlasını nasıl etkilediğini ortaya koyuyor.