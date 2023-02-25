Yıllar sonra ortaya çıktı! Ahmet Mete Işık ara 2011'de Hatay'ı deprem için bu sözlerle uyarmış

"Deprem dede" olarak bilinen Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay'da meydana gelebilecek bir depreme dikkat çekerek yaptığı "tedbir alın" uyarısı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından, yeniden gündeme geldi.

2013'te hayatını kaybeden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü ve dönemin Kızılay Derneği Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Mete Işıkara'nın 12 yıl önce Hatay depremi için uyarılar yaptığı ve bir an önce tedbir alınması gerektiği o açıklaması tekrar gündeme geldi.

Işıkara, 2011 yılın Adana'da düzenlenen bir panelde özellikle 7 büyüklüğündeki olası bir Hatay depremi için şu uyarılarda bulunmuştu:

"- Hatay’da da uzun bir süredir deprem yok. Özellikle 7’nin üzerinde deprem yok. Ama geriye baktığınız zaman Hatay’da 7’nin üzerinde depremler olmuş.

- Hatta Hatay’a gidip Hataylılarla konuşursanız, onlar ’Hatay, 1-2 kez yerle bir olmuş. Yerin altına göçmüş’ diye ifade ederler.

- Hatay’da olabilecek bir deprem Adana’yı da, Mersin’i de Gaziantep’i de etkileyecek. Kocaeli nasıl geniş alanı etkilediyse, burada aynı şekilde etkileyebilir.

- Bu gerçeği bilip korkmak yerine, tedbir almak gerekiyor."