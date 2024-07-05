Yılmaz Büyükerşen'in 'haksız mal edinme' davası Ekim' e ertelendi
Anadolu Üniversitesi'nin vakfına bağlı şirketleri güveni kötüye kullanarak zarara uğrattığı ve haksız mal edindiği iddiasıyla Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ile 4 sanığın yargılanmasına başlandı. Savunması sırasında Büyükerşen, suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Duruşmada savcının Büyükerşen'in mal varlığına tedbir konması talebi reddedildi.
Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve sanık Ahmet D. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Yavuz T, Çetin K. ile Erol Nezih O. ise duruşmaya katılmadı.
Duruşma Ekim ayına ertelendi
Büyükerşen, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, daha önce savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğu söyledi. Sanık Ahmet D. ise suçlamaları kabul etmediğini, daha sonra savunmasını yazılı olarak sunacağını belirtti.
Cumhuriyet savcısı, Büyükerşen ve Ahmet D'nin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Savcının mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebini kabul etmeyen hakim, duruşmayı ekim ayına erteledi.