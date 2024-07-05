Yılmaz Büyükerşen'in 'haksız mal edinme' davası Ekim' e ertelendi

Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve sanık Ahmet D. ile tarafların avukatları katıldı. Diğer sanıklar Yavuz T, Çetin K. ile Erol Nezih O. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşma Ekim ayına ertelendi

Büyükerşen, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, daha önce savcılıkta verdiği ifadenin doğru olduğu söyledi. Sanık Ahmet D. ise suçlamaları kabul etmediğini, daha sonra savunmasını yazılı olarak sunacağını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, Büyükerşen ve Ahmet D'nin mal varlıklarına tedbir konulmasını istedi. Savcının mal varlığına tedbir konulması yönündeki talebini kabul etmeyen hakim, duruşmayı ekim ayına erteledi.