Yılmaz'dan "Ev Sahibi Türkiye Projesi" açıklaması

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen Ev Sahibi Türkiye Projesi'nin, Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının güçlü bir tezahürü olduğunu belirtti.

Projenin Türkiye genelinde 500 bin sosyal konutu kapsadığını vurgulayan Yılmaz, "Bu büyük hamle kapsamında İstanbul'da 100 bin konut ile 15 bin kiralık sosyal konutun kura çekim töreninin ilki büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yeni yuvalarının ailelerimize huzur ve bereket getirmesini temenni ediyor, emeği geçenleri gönülden kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, paylaşımda yer alan görselde proje sayesinde en az 2 milyon kişinin modern konutlara uygun fiyatlarla kavuşacağı, sağlam, afetlere dirençli ve güvenli yaşam alanları oluşturulacağı belirtildi.

Görselde, ilki bugün gerçekleştirilen kura töreninin yarın ve sonraki gün süreceği kaydedildi.