YKS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ: TYT, AYT, YDT sınavları hangi tarihte? YKS 2025 başvuru ücretleri ne kadar?

2025 yılında da milyonlarca öğrencinin katılım göstereceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için başvuru süreci yaklaşıyor. Üniversite hayali kuran adaylar, başvuru tarihleri ve sınav detaylarını merakla beklerken, ÖSYM’nin yayınlayacağı başvuru kılavuzu büyük önem taşıyor.

YKS 2025 başvuruları ne zaman başlayacak?

YKS 2025 başvuruları, 6 Şubat 2025 Perşembe günü başlayacak ve 3 Mart 2025 tarihinde sona erecek. Adaylar başvurularını, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuru sürecinde adayların kişisel bilgilerini güncel tutmaları ve sınav ücretlerini belirtilen süre içinde yatırmaları gerekiyor.

YKS 2025 başvuru ücretleri ne kadar?

2025 YKS başvuru ücretleri, başvuru kılavuzu yayımlandığında kesinleşecek. Geçtiğimiz yıl her oturum için 295 TL ödeme yapılmıştı. Bu yıl da ücretlerin benzer bir seviyede olması bekleniyor. Adaylar, ücretlerini ÖSYM’nin belirlediği bankalar üzerinden veya online ödeme sistemleri aracılığıyla yatırabilecek.

YKS 2025 (TYT, AYT, YDT) sınav tarihleri

TYT (1. Oturum): 21 Haziran 2025

AYT (2. Oturum): 22 Haziran 2025

YDT (3. Oturum): 22 Haziran 2025

Her üç oturum için sınav giriş belgeleri, sınavdan kısa bir süre önce ÖSYM’nin resmi web sitesinden erişime açılacak.

YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2025 sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi internet sitesinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS 2025 başvuru nasıl yapılır?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden başvurularını tamamlayabilir. Sisteme giriş yaptıktan sonra gerekli bilgileri doldurarak ve başvuru ücretini yatırarak işlemlerini tamamlamaları yeterli olacak.