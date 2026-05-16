YKS sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Üniversite sınav yerleri belli oldu mu?

Milyonlarca üniversite adayı 20-21 Haziran tarihlerinde geleceklerini daha iyi şekillendirebilmek için YKS'ye girecek. Sınava yaklaşık bir ay kalırken gözler ÖSYM'de... Hangi ilçe ve okul binasında sınava gireceğini öğrenmek isteyenler sıkça "YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" sorusunu yöneltiyor.

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.