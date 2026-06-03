YKS sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak?

YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Gözler sürekli olarak ÖSYM'ye çevrilirken bu soru gündem olmuş durumda... Sınav hazırlığı sürerken heyecan da katlanıyor. İşte olası tarih ile ilgili bilgiler...

YKS 2026 sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

ÖSYM YKS sınav giriş belgesi için tarih vermedi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı sınavlarında genellikle sınav giriş belgeleri 10 gün önceden ilan ediliyor. Bu sebeple gözler 10 Haziran'da olacak.

YKS sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre TYT oturumu 20 Haziran 2026'da; AYT ve YDT sınavı 21 Haziran 2026'da gerçekleşecek.