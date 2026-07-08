YKS SONUÇ TARİHİ: Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Milyonlar ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlenmiş vaziyette... Kurum hem takviminde hem de kılavuzda sonuç tarihine yer vermişti. Bu bilgiye sahip olmayanlar "Üniversite sınav sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

2026 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 üniversite sınav sonuçları ÖSYM'nin takvimine göre 22 Temmuz'da ilan edilecek. Tercih tarihi ile ilgili bir bilgilendirme ise geçilmedi.

Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Temmuz 2026 tarihinde ÖSYM’nin https://ykssonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.