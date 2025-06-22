YKS SORULARI 2025: TYT - AYT - YDT soruları ve cevapları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?.

Türkiye'nin bugün de en önemli gündemi YKS... Sabah saatlerinden itibaren adaylar yollara döküldü ve hayatlarının en önemli sınavından alınlarının akıyla çıkmaya çalışacak. Sınavın bitişi ile birlikte soru ve cevap anahtarı mesaisi başlayacak. YKS'nin sorularına ve cevaplarına ulaşmak isteyenler ÖSYM'nin resmi sitesini deyim yerindeyse arşınlayacak. İşte soru ve cebaplar için muhtemel saat...

YKS soruları saat kaçta açıklanır?

ÖSYM, TYT - AYT - YDT sorularının ve cevaplarının tarihi ve saati hakkında bir duyuruda bulunmadı. 2024 yılında YKS soru ve cevap anahtarı pazar saat 18.50'de adayların erişimine açılmıştı. Bu yıl da gözler bu saate çevrilecek. Beklentiler, 18.00-19.00 saatleri arasında kitapçığın yayımlanacağı yönünde...

YKS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimine göre, YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 Salı günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

Sonuç belgelerinde adayların test bazlı doğru-yanlış sayıları, ham ve yerleştirme puanları ile başarı sıralamaları yer alacak. Tercih süreci ise sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından ilan edilecek tercih kılavuzuna göre başlayacak.