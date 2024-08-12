YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA: Üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM ekranı)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. YKS tercihlerini tamamlayan adaylar, YKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorguluyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanacak olan YKS tercih sonuçları için tarihler arama motorlarında araştırılıyor. Peki, 2024 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte üniversite yerleştirme sonuç ekranı...

YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024-YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir duyuru gelmedi. Ancak 19 Ağustos'ta başlayacak üniversite kayıtlarından önce sonuçların ilan edileceği tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı.

YKS tercih sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Tercihlerin değerlendirilmesinin ardından adaylar, bireysel sonuçlarının T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebileceklerdir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapacak, elektronik kayıtlar (online) ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

YKS ek tercihler ne zaman?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.

Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.