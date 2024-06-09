YKS'nin AYT ve YDT oturumları bugün (YKS ikinci ve üçüncü oturum süresi)

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) bugün saat 10.15'te başlayacak.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40 soru, Matematik Testinde 40 soru, Fen Bilimleri Testinde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek.

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise bugün saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere 5 dilde yapılacak sınavda 80 soru yer alacak.

Bu yıl YDT'ye İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi girecek.

Engelli adaylar için 2024 YKS'de, üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

Öte yandan, bu yıl 30 dakikalık ek süreden faydalanma hakkı olan engelli adayların ise sınavı 13.30'da sona erecek.

Adaylara hatırlatmalar

Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

YKS sonuçları, 17 Temmuz'da açıklanacak.