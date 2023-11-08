Yoğun ilgi üzerine Toplumsal Fayda Ödülleri'ne başvurular uzatıldı
Dünya Gazetesi’nin Türk medya tarihinde bir ilke imza atarak hayata geçirdiği “Toplumsal Fayda Ödülleri”ne başvurular 16 Kasım’a kadar devam edecek.
Özel sektör, kamu ve yerel yönetimlerin gerçekleştirdiği başarılı sosyal sorumluluk ve kurumsal gönüllülük çalışmalarını, fark yaratan sosyal girişimleri değerlendirmeyi amaçlayan Toplumsal Fayda Ödülleri'ne ulusal ve yerel kurumlar, STK’lar, sosyal girişimciler www.toplumsalfaydaodulu.com’dan başvurabiliyor.
Yoğun ilgi üzerine başvuru süresi uzatılan Toplumsal Fayda Ödülleri 29 Kasım’da Hilton İstanbul Maslak’ta yapılacak görkemli bir ödül töreniyle sahiplerini bulacak.