YÖK Başkanı Özvar: Türkiye-Suriye Üniversitesi en kısa sürede kurulacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ege Üniversitesi'nin 70. kuruluş yılı törenlerinde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde Suriye ile imzalanan yükseköğretim protokolüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Özvar, protokol kapsamında Suriye'nin yeniden inşa sürecine destek sağlanacağını ve bu işbirliğinin en kısa sürede hayata geçirileceğini vurguladı.

Prof. Dr. Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretimde küresel vizyonu doğrultusunda, Türkiye'nin Asya, Afrika, Balkanlar ve Orta Doğu ile stratejik iş birlikleri kurduğunu söyledi. Türkiye'nin Anglo-Sakson modellerden farklı olarak Anadolu'dan ilham alan çok merkezli bir uluslararasılaşma stratejisi benimsediğini belirten Özvar, bunun sadece öğrenci hareketliliğinde değil, akademik diplomasi ve kültürel etkileşimde de kazanımlar sağladığını ifade etti.

Geçtiğimiz hafta Suriye'ye verimli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirten Özvar, Suriye Yükseköğretim Bakanı ile kapsamlı bir protokol imzaladıklarını ve Şam ya da Halep’te Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulmasının bu protokolün en önemli maddelerinden biri olduğunu açıkladı.

Türkiye'de öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin, ülkelerine döndükten sonra eğitim hayatlarına daha kolay uyum sağlayabilmeleri amacıyla atılan bu adımın, iki ülke arasında akademik bağları da güçlendireceğini kaydeden Özvar, üniversiteler arasında ortak diploma programları başlatılacağını ve Suriye’nin ihtiyaç duyduğu akademik kadroların Türkiye’de yetiştirileceğini bildirdi.

Özvar, bugüne kadar 40 binden fazla Suriyeli öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerden mezun olduğunu ve bu mezunların diplomalarının Suriye’de denkliğinin tanınması konusunda da görüş birliğine varıldığını aktardı. Yapılan iş birliğinin, Suriye’nin yeniden inşa sürecine ve Türkiye-Suriye dostluğuna büyük katkı sunacağına inandığını belirtti.

Törene katılan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise üniversitenin dijitalleşme, uluslararasılaşma ve akademik altyapı alanlarında hayata geçirdiği projeleri anlattı. Budak, Ege Üniversitesi'nin norm kadro uygulamasının kaldırılmasıyla kadro sorununun çözüldüğünü, yeni fakülteler ve programlarla yükseköğretimde öncü bir rol üstlendiklerini ifade etti.

Tören, başarılı akademisyenlere belgelerinin takdim edilmesi ve Ege Üniversitesi’nin 70. yılı anısına kesilen pasta ile sona erdi.