YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM YÖKDİL/2 sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM sürpriz yaparak YÖKDİL/2 sınav sonuçlarını erken açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada "9 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2026-YÖKDİL/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır" denildi.
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ÖSYM'nin takvimine göre YÖKDİL/2 sınav sonuçları 26 Ağustos'ta ilan edilecekti. ÖSYM bir sürprize imza atarak bugün saat 16.00'da sonuçları ilan etti.
YÖKDİL/2 sınav sonuçları için tıklayınız
Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
Kaynak: HABER MERKEZİ