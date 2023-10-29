Yol haritamızı Atamızın izinden belirleyeceğiz

Alp Avni Yelkenbiçer / Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı

29 Ekim 1923’ten 2023’e, dile kolay tam 100 yıl… Koca bir yüzyıl. Resmen çağ değişimini yaşadığımız bir asır… Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce 29 Ekim 1923’de saat 20.30’da “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun yönetim şekli Cumhuriyet’tir” diyerek yüksek niteliklere sahip bir idare olan cumhuriyeti, Büyük Millet Meclisi’nde ilan etti. Millî Mücadele sürecinde vicdanında milli sır olarak sakladığı cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türk tarihinde yeni bir dönemi de başlattı.

Devleti yönetecek kişileri kendisi seçerek kendi iradesini kendi eline almış ve egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milleti’nin oldu. Ülke sanayi, eğitim, teknoloji ve endüstriyel anlamda önemli bir değişim yaşadı. Atatürk’ün kadınlar için açtığı ve dünyaya örnek olan yol sayesinde iş dünyası da önemli bir kazanım yaşadı. Sonuç olarak kadının istihdamda yarattığı güç ile ekonomik güç de katlanarak arttı. Atamızın açtığı yolda eğitimde yapılan reformlar, sanat ve edebiyat alanındaki ilerlemeler ise Türkiye Cumhuriyeti’ni aydınlık bir yola soktu.

“Türk girişimciliğinde önemli başarılara imza attık”

Tüm bu dönüşümler ve reformlar ışığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü kuruluş yıldönümünde, ülkemizin gelişimini artıracak adımları atmak en önemli öncelik oldu. 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı gibi zorlu bir süreç sonrası başlayan reformların bu yüzyılda da sıçrama tahtası gibi ülkeyi gelecek yüzyıla taşıması zaruridir. Bu amaç doğrultusunda, sanayi ve teknoloji alanlarında elde edilecek başarıların ne kadar hayati olduğunun bilinciyle öncelikle kentimiz sonra da ülkemiz için etkin bir STK olarak çalışma gayretinde olduk.

Güçlü sanayisi, üye firmaların üretim esnekliği, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçiliği teşvik eden Ar-Ge ekosistemimiz sayesinde Türk girişimciliğinde önemli başarılara imza attık. Elbette bu başarılarla yetinmeyeceğiz. Türkiye’yi bir üst lige çıkarma, dünyanın en gelişmiş ekonomileri arasına sokma amacıyla EGİAD ve EGİAD Melekleri olarak tüm enerjimizle var olma çabasındayız. Bu yolda temel önceliğimiz, attığımız adımları sürdürülebilir kılacak ekosistemi güçlendirmek olmaktadır. Her ülke, kendi alt yapısı ve planları doğrultusunda stratejik politikalar üretirken bizlerin de bu stratejilerin gerisinde kalmamız beklenemez.

Küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı temin edecek, kritik teknolojilerde atılımı sağlayacak politikalar geliştirmemiz en önemli çıkış noktamız olacak. Dijitalleşen dünyada, yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye olma yolunda var gücümüzle çalışacağımızı, yol haritamızı Atamızın izinden giderek belirleyeceğimizi belirterek; Yüksek Teknoloji ve İnovasyon, Dijitalleşme ve Dönüşüm, Sanayi ve Girişimcilik başlıklarında ülkemizi 2023 hedeflerine taşımanın sözünü veriyoruz. 100 yıl önceki inanç ve kararlılıkla Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri ışığında yürüyeceğimize ant içiyoruz