Yola çıkan köpeğe çarpan araç takla attı: Bir ölü, iki yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde köpeğe çarpan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
İlçe girişinde Fatih Çündü yönetimindeki 01 AOA 921 plakalı otomobil yola aniden çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil önce kaldırıma çarptı ardından takla atarak narenciye bahçesine sürüklendi.
Kazada sürücü Fatih Çündü (39) ile otomobildeki Mustafa Açık (62) ve Muhammet Emre Çündü (11) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sıkıştığı araçtan kurtarılarak ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Açık yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Muhammed Emre Çündü ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.