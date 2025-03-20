Youtube, Twitter, Instagram çöktü mü? (İnternet neden yavaş? İnternet ne zaman düzelecek? 20 Mart 2025)

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün gözaltına alınmasının ardından sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, internetin ne zaman düzeleceğini merak ediyor. Yaşanan aksaklıklar devam ederken, birçok kişi arama motorlarında çözüm arayışına girdi.

En çok hangi aramalar yapıldı?

Sosyal medya kullanıcıları, "Instagram ne zaman açılacak?", "İnternet ne zaman düzelecek?", "Erişim engeli ne zaman kalkacak?", "Youtube ne zaman açılacak?", "İnternet neden yavaş?" gibi sorularla internette yoğun aramalar yaptı.

Instagram ne zaman düzelecek? (Instagram'da erişim engeli 20 Mart 2025)

Instagram’da profil yükleme, hikâye paylaşma ve akış yenileme gibi temel işlevlerde sorun yaşandığı bildirilirken, bazı kullanıcılar hesaplarına giriş yapamadıklarını ve hata mesajları aldıklarını belirtti. YouTube’da ise kullanıcılar uzun bekleme süreleri ve video oynatma problemleriyle karşılaştı.

Downdetector verilerine göre, Türkiye genelinde X (Twitter), Instagram, YouTube ve WhatsApp gibi platformlarda dünden bu yana yavaşlama ve erişim problemleri rapor edildi.

X’te ana sayfa yenileme ve içerik paylaşımı aksarken, Instagram’da mesajlara ve gönderilere erişimde sıkıntılar yaşandı. Henüz resmi bir açıklama yapılmazken, erişim problemlerinin bant genişliği kısıtlamasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Downdetector verileri, Türkiye’de özellikle Instagram ve diğer sosyal medya platformlarında yüzlerce kullanıcının erişim sorunu yaşadığını doğruluyor.

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