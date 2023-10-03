Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı
Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde haklarında kasten yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.S. ile kaçakçılık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A'nın saklandığı yerleri tespit etti.
Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, iki hükümlüyü yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.