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Yozgat'ta 2 firari hükümlü yakalandı

Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Haber Merkezi
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Yozgat'ta biri kasten yaralama, diğeri kaçakçılık suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde haklarında kasten yaralama suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.H.S. ile kaçakçılık suçundan 3 ay 10 gün hapis cezasına mahkum O.A'nın saklandığı yerleri tespit etti.

Adreslere operasyon düzenleyen jandarma, iki hükümlüyü yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.