YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

04 Temmuz 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 24 Haziran seçimlerinin kesin sonucunu duyurdu.

Açıklanan sonuçlara göre, Geçerli 50 milyon 068 bin 627 oyun 26 milyon 330 bin 823’ünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Erdoğan’ı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oyla takip etti.

HDP adayı Selahattin Demirtaş 4 milyon 205 bin 974, İYİ Parti adayı Meral Akşener 3 milyon 649 bin 030, Saadet Partisi adayı Temel Karamollaoğlu 443 bin 704, Doğu Perinçek, 98 bin 955 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy oranı ise şu şekilde: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59, Muharrem İnce yüzde 30,64, Selahattin Demirtaş yüzde 8,40, Meral Akşener: yüzde 7,29, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,89, Doğu Perinçek yüzde 0,20.

Siyasi partilerin çıkardıkları milletvekili sayısı: AK Parti: 295, MHP: 49, HDP: 67, CHP: 146, İYİ Parti: 43, Bağımsız: 0

Geçerli oyların seçime katılan siyasi partilere ve bağımsız adaylara dağılımı ile bu dağılımın oranları: AK Parti yüzde 42,56, MHP yüzde 11,10, HÜDA Par yüzde 0,31, Vatan Partisi yüzde 0,23, HDP, yüzde 11,70, CHP yüzde 22,65, Saadet Partisi yüzde 1,34

Kayıtlı seçmen sayısı: 59.367.469

Oy kullanan seçmen sayısı: 51.189.444

Geçerli oy sayısı: 50.137.175

Geçersiz oy sayısı: 1.052.269

Seçime katılım oranı: yüzde 86,22