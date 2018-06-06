YSK, milletvekili aday istatistiklerini açıkladı

06 Haziran 2018

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne katılacak siyasi partilerin milletvekili adaylarına ilişkin istatistikler, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, seçime katılan 8 siyasi parti ve bağımsızlarla birlikte toplam 4 bin 851 adayın 996'sı kadın, 3 bin 855'i erkek adaylardan oluştu. Kadın adayların oranı, tüm adayların yaklaşık yüzde 20,5'i olarak belirlendi.

Partilerin milletvekili adaylarının cinsiyet dağılımına göre, en fazla kadın aday yüzde 38,17 ile HDP'de yer aldı. Bu partiyi yüzde 26,5 ile İYİ Parti izledi. Bu oran Vatan Partisinde yüzde 24,17, CHP'de yüzde 22,67, AK Parti'de yüzde 21, MHP'de yüzde 12,67, Saadet Partisinde yüzde 11,67, HÜDA PAR'da ise yüzde 7,55 oldu. Seçime bağımsız katılacak 68 milletvekili adayının ise 11'i kadınlardan oluştu.

Yaş grubu dağılımı

Partilerin milletvekili adaylarının yaş grubu dağılımına göre ise en genç adaylar HÜDA PAR ve Vatan Partisinde yer aldı. İki partide de 18-29 yaş arası aday gösterilenlerin oranı yüzde 23,67 olarak gerçekleşti. Bu partilerden sonra en çok genç aday gösteren AK Parti'de 18-29 yaş aralığında 73 aday bulunuyor. Bu oran AK Parti'de tüm adayların yüzde 12,17'sine denk geliyor. Bu yaş aralığında en az aday gösteren parti yüzde 6,67 ile İYİ Parti oldu.

AK Parti milletvekili adaylarının en geniş yaş aralığı 40-49 oldu. Partide bu yaş grubunda 195 aday gösterildi. Bu rakam tüm adayların yüzde 32,5'unu oluşturdu. AK Parti'nin milletvekili adaylarının yüzde 17,83'ü 30-39, yüzde 28,33'ü 50-59, yüzde 8,83'ü ise 60-69 yaş aralığında yer aldı.

CHP'de 18-29 yaş aralığında 46 aday gösterildi. Bu oran tüm adayların yüzde 7,67'sine denk geldi. Partide adayların yüzde 17,67'si 30-39, yüzde 26,83'ü 40-49, yüzde 33'ü 50-59, yüzde 13,83'ü 60-69 yaş aralığındaki isimlerden oluştu.

Vatan Partisi en yaşlı adayların da partisi oldu. 60-69 yaş arası ile 70 yaş ve üzeri en fazla aday bu partiden gösterildi. Vatan Partisinde 70 yaş üzeri 30 milletvekili adayı bulunuyor. Bu yaş grubunda HDP'de 10, CHP'de 6, Saadet Partisi ve İYİ Parti'de 5'er, AK Parti'de 2, MHP'de ise 1 aday yer aldı.

Kaynak: AA