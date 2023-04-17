YSK seçim çevrelerini belirledi
Siyasi partilerin seçime girecekleri seçim çevresi sayıları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla belirlendi. AKP 87, CHP 80, İyi Parti 78, MHP ise 87 seçim çevresinde seçime katılacak.
Resmi Gazete'nin 15 Nisan tarihli mükerrer sayısında yer alan YSK kararına göre, 24 siyasi partinin katılacağı seçime; Hak ve Özgürlükler Partisi, Memleket Partisi, Sol Parti, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Millet Partisi 87 seçim çevresinde girecek.
Adalet Birlik partisi 47, Adalet Partisi 67, Anavatan Partisi 63, Genç Parti 72, Güç Birliği Partisi 59, Milli Yol Partisi 49, Türkiye İşçi Partisi 55, Yenilik Partisi 74, Zafer Partisi ise 75 seçim çevresinde seçime katılacak. YSK kararına göre, Türkiye genelinde 152 bağımsız milletvekili adayı bulunuyor.