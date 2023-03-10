YSK seçim takvimini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK Binası önünde basın açıklaması yaptı. Yener, açıklamasında, "Bugün Cumhurbaşkanımızın seçimlerin yenilenmesi kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu yapmış olduğu toplantıda, 14 Mayıs 2023'ü cumhurbaşkanı ve 28'inci dönem milletvekili seçimlerinin yapılma tarihi olarak belirlemiştir" bilgisini verdi.

"14 Mayıs’ta yapılacak milletvekilliği seçiminde kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç başladı. 16 Mart Perşembe günü saat 17.00’de sona erecektir" diyen Yener, "Milletvekilliğine aday olmak için istifa etmek isteyen kamu görevlilerine ve milletimize hayırlı olsun. Seçim takvimi üzerinde çalışıyoruz arkadaşlar" ifadelerini kullandı.