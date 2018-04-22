YSK: Seçime girebilecek partiler kanunda belli

22 Nisan 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının geçmesini beklediklerini, şu ana kadar hangi partilerin seçime gireceğiyle ilgili bir tespitlerinin olmadığını bildirdi.

Güven, YSK'ye gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İYİ Parti'ye 15 milletvekilinin geçeceği söyleniyor böylelikle grup kurabiliyorlar, seçime girecek mi?" sorusu üzerine, "O tür konu benim işim değil, biz normal yasal süreç içinde çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Hangi siyasi partinin seçime gireceği konusunu, seçim takvimin yayımlandığı birinci gün açıklayacaklarını, ancak siyasi partileri rahatlatmak için mümkün olursa daha kısa zamanda açıklama yapabileceklerini söyleyen Güven, "Şu ana kadar herhangi bir siyasi partiyle ilgili tespitimiz yok" diye konuştu.

Güven, kayıtları tutma yetkisinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğunu ancak bunları değerlendirmek ve yasaların yorumunu yapıp açıklama yetkisinin YSK'ye ait olduğunu vurguladı. Sadi Güven, bugün yapacakları çalışmalar içinde bu konunun bulunmadığını ifade etti.

İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurduğu yönündeki haberlerin tekrar hatırlatılmasına karşılık da Güven, "Ben duymadım. Siyasi partilerin ne şekilde seçime girecekleri Siyasi Partiler Yasası'nda belli, faraziyeler üzerinde konuşmam, böyle bir şey olursa sonra bakarız." dedi.

"Ankara Baro Başkanını kınıyorum"

Kamuoyunda, sosyal medyada YSK'yi yıpratıcı bazı açıklamalar yapıldığını da söyleyen Sadi Güven, şöyle konuştu:

"Örneğin, Ankara Baro Başkanı yurt dışındaki bir yayın organına YSK'nın bugünden 55 milyon oy pusulası bastırdığını söyledi. Hangi partinin veya hangi cumhurbaşkanı adayının aday olabileceği daha belli olmadan, açıklanmadan partilerin adayları açıklanmadan oy pusulalarının basılması mümkün değildir. Ancak bir baro başkanının bütün bunu bilmesine rağmen yurt dışında YSK ve seçim sonuçları aleyhine algı oluşturma adına böyle bir açıklama yapmasını kınıyorum. YSK anayasal bir kurumdur, herkese lazımdır. Titizlikle korunmalıdır. Tenkit mutlaka olacaktır, tenkit edilmeyi kabul ederiz, kendimizi geliştirme adına da önemli buluruz ancak yıpratıcı şekilde, gerçeği yansıtmayan, algı oluşturan bu tür konumalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar vermektedir."

Başkan Sadi Güven, "Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor mu?" sorusu üzerine de "Uyum yasalarının geçmesi gerekiyor, çünkü cumhurbaşkanı adayı için gerekli 100 bin imzayı kimin toplayacağıyla ilgili uyum yasası çıkması gerekiyor." yanıtını verdi.

İYİ Partililer YSK'da

Bu arada, Başkan Sadi Güven'in gelişinin ardından İYİ Parti temsilcileri de YSK'ye geldi. Partinin grup kurduğuna ve CHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen milletvekillerinin listesini YSK'ye sunduklarını bildiren Parti yetkilileri, böylelikle İYİ Parti'nin seçime girmek için Siyasi Partiler Yasası'nın 36. maddesindeki şartların hepsini yerine getirdiğini belirtti.

Kaynak: İHA