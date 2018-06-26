YSK: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik
YSK Başkanı seçim sonuçları hakkında, YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" şeklinde açıklamada bulundu.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık." dedi.