ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C

YSK: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik

YSK Başkanı seçim sonuçları hakkında, YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık" şeklinde açıklamada bulundu.

YSK: Sonuçları yüzde 100 sisteme işledik
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Kuruldan çıkışında gazetecilerin soruları üzerine sandık sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Sadi Güven, "Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur. Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde yüz olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık." dedi.

Son dakika seçim 2018 Sadi güven seçim YSK

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.