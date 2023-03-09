YSK'dan açıklama! Seçimde parmak boyası kullanılacak mı?
Son dakika... YSK'dan seçimde parmak boyası kararı geldi. Yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapılmalı. 14 Mayıs'ta kullanılmayacak" denildi.
Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti’nin seçimde “parmak boyası uygulansın” talebini karara bağladı.
YSK, “yasal düzenleme yapılması” gerektiğini belirterek, işlem yapılmasına yer olmadığına karar verdi. 14 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimde parmak boyası uygulaması yapılmayacak.
İYİ Parti temsilcisi: YSK yersiz buldu
İYİ Parti temsilcisi Öztürk, "parmak boyası" taleplerini YSK'nın yersiz bulduğunu söyledi.
İYİ Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk, "seçimlerde parmak boyası uygulansın" talepleri hakkında, YSK'nin, yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle "işlem yapılmasına yer olmadığı" kararı verdiğini bildirdi.
İşlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdi
Öztürk, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Kurula başvurarak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Anayasa'nın 79. maddesi gereğince "parmak boyası"nın uygulanmasını talep ettiklerini belirtti.
Mustafa Tolga Öztürk, YSK'nin yasal düzenleme gerektiği gerekçesiyle talep hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verdiğini kaydetti.
Seçim işleri başkanımız sn @senolsunat’ ın talimatıyla 09.03.2023 tarihli ‘Seçimlerde parmak boyası’ uygulanması talebimize;— Mustafa Tolga ÖZTÜRK (@mtolgaozturk) March 9, 2023
Yüksek Seçim Kurulu
‘Yasal düzenleme gerektiğinden işlem yapılmasına yer olmadığına’ şeklinde karar verdi. pic.twitter.com/UKomKZYgHW