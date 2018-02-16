YSK'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

16 Şubat 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan halk oylamasına yönelik "Gayrimeşru bir referandum, Yüksek Seçim Kurulu kararıyla aldılar onu, yoksa biz kazandık. Demokrasiye inananlar kazandı.", "Hayır çıktı elbette. 51,2 hayır çıktı.", "Yüksek Seçim Kurulunun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu dediler ki hayır efendim buradan evet çıktı. O nedenle biz bunu meşru kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'yüzde 51,2 hayır çıktı' ifadesinin tüm sandık sonuçları kesinleşmiş, açıklanmış ve kamuoyu ile paylaşılmış olmasına karşın, dayanaktan yoksun olduğu açıktır. Anılan oranı yansıtan sandık bazlı belgelerin kamuoyuna ve kurulumuza açıklanması gerekir. Hiçbir kayıt ve belge verilmeksizin böyle bir oran açıklaması da sorumlu bir davranış değildir."

YSK'ye halk oylamasındaki sayım döküm işlerine yönelik olarak 167 bin 72 sandıktan sadece 63 itirazda bulunulduğunu belirten Güven, "Hukuki tartışma ve tenkit hak olmakla birlikte, kimsenin yüksek mahkeme olan Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından salt çoğunlukla seçilen YSK üyelerine, 'YSK'nin içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu' deme hakkı yoktur. Bu şekildeki hakaret içeren önceki ifadeleri nedeniyle ilgili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurularında bulunulmuş, Başsavcılıkça düzenlenen fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iletilmek üzere ilgili merciye gönderildiği öğrenilmiştir. İlgili hakkında ayrıca, bu beyanları ile ilgili olarak da suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA