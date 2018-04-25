YSK'dan seçim takvimi açıklaması

25 Nisan 2018

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven seçim takvimine ilişkin açıklamada bulundu.

YSK Başkanı Sadi Güven bugün gazetecilerin soruları üzerine seçim takvimini açıklamak için bekledikleri uyum yasalarının şimdi de Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini hatırlatarak, "Uyum yasasını seçim takvimine yedirmemiz lazım. (Seçim takvimi) yarın ya da öbür gün açıklanabilir" dedi.

Meclis'ten dün gece geçen uyum yasasında yeni sistemde bir kimse aynı zamanda hem cumhurbaşkanı adayı hem de milletvekili adayı olamayacak ve aday gösterilemeyecek.

Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılırken, bir kişi en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilecek ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilecek.

10 maddelik uyum paketi yasalaştı

Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy alan iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle olacak ancak ikame, geçici sonuçların ilanını takip eden gün saat 17.00'ye kadar yapılabilecek.

Meclis'te grubu bulunan partiler grup kararıyla, diğer partiler ise tüzüklerinde gösterilen yetkili organlarının kararıyla cumhurbaşkanlığına aday gösterebilecek. Cumhurbaşkanlığına en az 100,000 seçmenin yazılı teklifiyle de aday gösterilebilecek.

Milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılırken, TBMM seçimleri 4 yılda bir yerine, 5 yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirilecek.

TBMM seçimleri dört yılda bir yerine, beş yılda bir cumhurbaşkanı seçimiyle aynı gün yapılacak. Milletvekili seçilebilme yaşı 25'ten 18'e indirildi.

Kaynak: Reuters