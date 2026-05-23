YSK'dan 'yerel seçimler iptal edilsin' başvurusuna ret

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mutlak butlan kararı verirken, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp görevin Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine devredilmesine hükmetmişi.

Kararın ardından Özel yönetiminin aldığı kararlar ve yapılan atamalar geçersiz sayılırken, bir CHP üyesinin de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptali için YSK'ya başvurdu ancak talebin reddedildiği öğrenildi.

CHP, 31 Mart yerel 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 37,6 oy oranıyla birinci parti olmuş, İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok büyükşehirde seçimi kazanmıştı.