Yüksek Seçim Kurulu’nda 5 üye ve başkan yenilenecek
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için gelecek hafta Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak. 11 üyesi bulunan YSK’nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak’ta sona erecek.
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Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da gelecek hafta seçim yapılacak. Yemin töreninden sonra YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.
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