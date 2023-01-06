Yüksek Seçim Kurulu’nda 5 üye ve başkan yenilenecek

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın’ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay’da gelecek hafta seçim yapılacak. Yemin töreninden sonra YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.