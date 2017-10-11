Yüksekova'da 9 ayda 915 uçak seferi yapıldı

11 Ekim 2017

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda yılın 9 ayında 915 uçak seferi yapıldı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen başarılı operasyonların ardından huzur ve güven ortamının sağlandığı Yüksekova'da, ekonominin canlanması için de çalışmalar sürdürülüyor.

Terör saldırıları nedeniyle bir yılı aşkın süre uçuşlara kapatılan ve geçen sene 9 Eylül'de İstanbul-Yüksekova seferiyle tekrar hizmete giren Selahaddin Eyyubi Havalimanı, ilçe ekonomisine katkı sağlıyor.

Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yıllık 1 milyon yolcu kapasiteli havalimanında bu sene eylülde iç hat yolcu sayısı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 136 artarak 18 bin 823'e ulaştı. Eylüldeki yük trafiği ise 196 ton olarak gerçekleşti.

Havalimanından yılın 9 ayında, önceki senenin aynı dönemine göre yüzde bin 293 artışla 110 bin 891 yolcu hizmet aldı. Toplam uçak seferi de yüzde bin 171 artışla 915'e ulaştı.

"Seferler artarak devam edecek"

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, uçak seferlerinin her gün düzenli şekilde yapıldığını söyledi.

Havalimanının ilçe ekonomisine hareketlilik ve katkı sağladığını anlatan Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Uçaklar artık dolu şekilde İstanbul ve Ankara'ya gidip geliyor. İranlı yolcu potansiyeli de oldukça yüksek. Onlar da burayı kullanıyor. Bu bizi memnun ediyor. Seferler, ilerleyen zamanlarda daha da artarak sürecek. İnsanlarımız 'Uçaklara binmeyin' diyenlere inat havalimanını kullanıyor. Buranın kurulmasında emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız ile emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz."

Yolculardan Hasan Eren de havalimanının faaliyete girmesiyle büyük rahatlama yaşadıklarını belirterek, "Daha önce Yüksekova-Van arasında zorluk çekiyorduk. Buranın varlığıyla 2 saatte memleketimize geliyoruz. Teknolojik olarak çok büyük bir imkan. Hepimiz için güzel bir şey. Memleketimizde böyle imkanların varlığı bizim için mutluluk verici." dedi.

Kaynak: AA