Yüksekova'da bombalı saldırı: 1 şehit
Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere Çobanpınar bölgesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi.
Saldırıda ağır yaralanan bir asker, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
Dün de Buzul Dağı'nda süren operasyonda bir asker şehit düşmüştü.
Kaynak: AA