Yumaklı: Ülkemizin minimumda etkilenmesi için canla başla çalışıyoruz

Yumaklı, "Amerika, İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum; Türkiye'mizin, ülkemizin minimumda etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yol arkadaşları olarak da bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz" dedi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Kastamonu'ya gelen Bakanı Yumaklı, ilk olarak Vali Meftun Dallı'yı makamında ziyaret etti. Ardından valilik binasında düzenlenen törende protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaşan Bakan Yumaklı, "Tabii buraya gelirken insanın ata toprağına gelmesi, hep birlikte burada hemşehrileriyle, kardeşleriyle, büyükleriyle bayramlaşmış olmasının ayrı bir heyecanı oluyor. Ben tabii gelirken muhasebe yaptım. Daha öncesinde, çocukluğumuzda hep beraber ailecek büyüklerimizin evine giderken bir heyecanımız olurdu. Daha sonra bu değişti. Önce iş telefonlara döndü, belki şehirleşmenin getirdiği bir şeydi. Daha sonra mesajlara döndü, şimdi de toplu mesajlara döndü. Bu geleneği kaybetmemek lazım. Birbirimizin yüzüne bakarak, elini sıkarak, ‘bayramın mübarek olsun' demenin getirdiği o hazzı, o gönülden gönüle köprüyü kurabilecek başka hiçbir unsur yok" dedi.

"Ülkemizin minimumda etkilenmesi için canla başla çalışıyoruz"

Dünyada yaşanan gelişmelere değinen Bakan Yumaklı, "Hepimiz takip ediyoruz. Bizim gibi şanslı olmayan milletler var. Şu anda biz burada son derece tarih kokan, bizlere atalarımızdan yadigar binada bayramlaşacakken, başlarının üzerinde bir naylon dahi olmayan, eğer şanslılarsa başlarına yağmur yağan ama çoğunlukla da bomba yağan milletler var, mazlumlar var. Onlara Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız gibi ‘yeter artık' diyen başka bir ülke olmamasından hareketle, bu ülkenin bir evladı olarak hür, özgür ve ülkesinde istediği gibi bayramını kutlayıp, arkadaşlarıyla, eşleriyle, dostlarıyla hasbihal edebilme şansına sahip olmaktan dolayı bu ülkenin bir evladı olarak gurur duyuyoruz. Ancak diliyoruz, o mazlumlar da, o mağdurlar da inşallah en kısa sürede feraha ve huzura kavuşurlar. Bu manada özellikle de son dönemdeki Amerika, İsrail ve İran savaşından hareketle söylüyorum; Türkiye'mizin, ülkemizin minimumda etkilenmesi için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, yol arkadaşları olarak da bizler gecemizi gündüzümüze katıyoruz, katmaya da devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi, milletimizi her türlü musibetten muhafaza buyursun diyorum" diye konuştu.

Trafik kazalarının yaşanmaması için vatandaşlara çağrıda bulunan Bakan Yumaklı, "Gideceğimiz yere ulaşmanın verdiği heyecanla bayramlarda biraz acele ediyoruz. Onun için sizlerden istirhamım şudur ki lütfen acele etmeyin. Biraz geç gidin, hiç fark etmez ama gideceğimiz yere sağlıkla, huzurla gitmiş olalım. Bayram sissiz olmaz" şeklinde konuştu.

Vali Meftun Dallı'nın da selamlama konuşması sonrası tören bayramlaşmayla sona erdi.