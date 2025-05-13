Yunan adalarında tatilin maliyeti belli oldu: İşte kapıda vize için gerekli belgeler ve feribot ücretleri...

Yaz tatili planlarını yapan Türk turistlerin gözdesi haline gelen Yunan adaları için kapıda vize uygulaması devam ediyor. Bu sistem sayesinde Schengen vizesi olmayanlar, belirli adalara kolayca seyahat edebiliyor. Kapıda vize ve feribot bilet ücretleriyle ilgili detaylar en çok merak edilenler arasında.

Kapıda vize için gerekli belgeler

CNBC-e'nin haberine göre; Yunan adalarına kapı vizesiyle gitmek isteyenlerden şu belgeler talep ediliyor:

* Vize başvuru formu

* Pasaportun ilk sayfasının taranmış görüntüsü

* Varsa eski Schengen vizelerinin taranmış kopyası

* Nüfus cüzdanının önlü arkalı taranmış görüntüsü

* Biyometrik fotoğraf

* Seyahat süresini kapsayan sağlık sigortası

* Son 3 aya ait banka hesap dökümü

* Feribot bileti

* Otel rezervasyon konfirmesi

* Kapıda vize dilekçesi

Vize ücreti ve geçerlilik süresi

Kapıda vize ücreti yetişkinler için 85 euro, 0-18 yaş arası çocuklar için ise 20 euro olarak belirlendi. Vize, tek girişli olacak ve en fazla 6 gece 7 gün kalış hakkı tanıyacak. Her yeni seyahat için vize işlemi yeniden yapılmak zorunda.

Kapıda vize sadece başvuru yapılan adayı kapsıyor. Yani bu vizeyle Yunanistan anakarasına geçiş yapılamıyor. Ayrıca K.K.T.C. damgalı pasaportlarla Yunanistan’a giriş mümkün değil. Daha önce Schengen vizesi reddedilenlerin başvuruları da kabul edilmiyor. Başvurunun reddedilmesi, gemi kaçırma veya belgelerin eksik olması durumunda vize ücreti iade edilmiyor.

Feribot bilet fiyatları ne kadar?

İDO, 2025 yaz sezonu için yeni tarifesini açıkladı. Açıklanan gidiş-dönüş feribot ücretleri şu şekilde:

* Seferihisar – Samos: 40 euro

* Kuşadası – Samos: 55 euro

* Dikili – Midilli: 45 euro