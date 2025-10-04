Yunan ailelerden hükümete tepki: “Vatandaşlarımızı koruyamadınız”

İsrail güçlerinin uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği operasyonda alıkonulan 27 Yunan vatandaşının aileleri, hükümetin ilgisiz kaldığını belirterek Dışişleri Bakanlığına mektup gönderdi.

Ailelerin ortak imzasını taşıyan mektupta, Yunan hükümetinin vatandaşlarını korumakta yetersiz kaldığı ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden eylemleri karşısında sessiz kaldığı ifade edildi.

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

“Yunan hükümetinin, vatandaşlarının kaçırılması ve yasa dışı şekilde alıkonulması karşısındaki kayıtsızlığını kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığının açıklamaları, yalnızca prosedürel ifadelerden ibarettir. İsrail’in uluslararası sularda işlediği korsanlık eylemi ve uluslararası hukuk ihlalleri karşısında herhangi bir kınama yapılmamıştır.”

Aileler ayrıca iki gündür bilgilendirilmediklerini belirterek, alıkonulan kişilerin güvenliğinden Yunan hükümetinin sorumlu olduğunu vurguladı.

Mektupta, 450 kişiden oluşan uluslararası filonun Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıktığı hatırlatılarak, “Küresel Sumud Filosu’na katılanlar, soykırıma karşı insanlık onurunu savunan dayanışma insanlarıdır.” ifadeleri kullanıldı.