Yunanistan Savunma Bakanı, Kardak'a yaklaştırılmadı

28 Ocak 2018

İçişleri Bakanlığı, Kardak bölgesine çelenk atmak üzere hücumbot ile gelen Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kardak'a yaklaştırılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un, çelenk atmak üzere Yunan hücumbotu ile geldiği Kardak'a, Sahil Güvenlik ekiplerince yaklaştırılmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Yunan heyetinin, yapılan ikaz üzerine herhangi bir gerginlik yaşanmadan Türk karasularını terk ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da konuya ilişkin, "Sahil Güvenlik Komutanlığımız gereğini yerine getirmiştir" şeklinde konuştu.

Kardak krizinin 22. yılı

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da, Yunan Deniz Kuvvetleri'ne ait Nikiforos karakol gemisi ve LS-70 numaralı sahil güvenlik botunun, bugün saat 11.30 sularında Kardak Adaları bölgesine girme girişiminde bulunduğu belirtildi.

Girişimin Türk Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca önlendiği vurgulanan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ülke ve milletin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiği kaydedildi.

Bu arada, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos, Kardak'a yaklaştırılmadığını gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kardak krizinin 22. yılı nedeniyle Kardak kayalıkları önlerinde devriye ve karakol faaliyetlerini aralıksız sürdüren Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarına ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemilerine hava unsurları da destek veriyor.

Kaynak: AA